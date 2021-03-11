شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف تفاصيل إعادة تدوير مخلفات النخيل بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة البيئة اليوم بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد، بشأن التعاون في مجال الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات «إعادة تدوير مخلفات النخيل لإنتاج خشب MDF» بمحافظة الوادي الجديد .

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه بموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة البيئة بالمساهمة في الأنشطة ذات الصلة بالادارة المتكاملة للمخلفات في محافظة الوادي الجديد، والرقابة والإشراف والمتابعة على تنفيذ الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات محل هذا البروتوكول، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والتوصيات والدعم الفني في مجال إدارة المخلفات، والمساعدة في وضع منظومة لتجميع مخلفات النخيل (سعف النخيل) لتنقل إلى مصنع الخشب المضغوط MDF المقترح بالتنسيق مع المحافظة والتى سوف تتولى تنفيذ هذه المنظومة.

ويتضمن بروتوكول التعاون التزام المحافظة بتخصيص الأرض اللازمة لإقامة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والعمل على إتمام المرافق الأساسية للمشروع واستخراج التراخيص اللازمة له.

كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتنفيذ أنشطة إدارة مخلفات النخيل بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية المقدمة للتكنولوجيا في هذا المجال، وتوفير التكنولوجيا المناسبة في مجال إدارة مخلفات النخيل (سعف النخيل)، والاستثمار في إنشاء المصنع المقترح، ووضع خطط التدريب ونقل التكنولوجيا والخبرة للعاملين بالمصنع المقترح بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.