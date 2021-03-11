شكرا لقرائتكم خبر عن بمواصفات أوروبية .. «العربية للتصنيع» تنتج 400 ألف لوح خشب مضغوط من سعف النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل، خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

وأشاد «التراس» بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد لإقامة وتوطين مشروع زراعي صناعي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل.

كما أشار «التراس» إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام، بالتنسيق مع كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال، خاصة بعد نجاح التجربة العملية لتصنيع الواح الخشب المضغوط MDF من سعف النخيل،حيث تم تكليف إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بتنفيذها على كمية من مخلفات النخيل ( سعف النخيل ) تم ارساله من محافظة الوادى الجديد، وجاءت نتائج التصنيع ونتائج الإختبارات مبشرة بنجاح.

وأضاف انه من المقرر استقبال خطوط انتاج حديثة بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية لإنتاح حوالي ٤٠٠ الف لوح من الخشب المضغوط MDF بجودة عالية من سعف النخيل طبقا للمواصفات الأوروبية، مضيفا أن المشروع يحقق جدوى إقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من خشب ام دي اف ،بالإضافة إلى الفوائد البيئية للإستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد بشأن التعاون في مجال الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات «إعادة تدوير مخلفات النخيل لإنتاج خشب MDF» بمحافظة الوادي الجديد .