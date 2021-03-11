شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدراسة في مدارس شمال سيناء السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن عودة الدراسة في جميع مدارس المحافظة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، على أن تتولي المدارس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة الطلاب.

وقال حمزة رضون، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الدراسة ستة أيام أسبوعيًا، على أن يمنح العاملون في المدارس يومًا واحدًا راحة استثنائية وفقًا لتوجيهات المحافظ بديلا عن يوم السبت، على أن لا تقل نسبة الحضور عن 50% في كل تخصص من المواد الدراسية، وبما لا يخل بنظام وانضباط العمل بالمدرسة.

أضاف رضوان، أنه تم تقسيم حضور الطلبة بالنسبة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، فالبنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي يكون الحضور من يوم الأحد إلى الأربعاء، وباقي الصفوف يكون الحضور يومين أو ثلاثة أسبوعيًا، على أن تعقد 3 امتحانات في أواخر شهور مارس وابريل ومايو لجميع الصفوف تحت إشراف الإدارات التعليمية، على أن يكون الامتحان فيما تم دراسته خلال الشهر.

أشار رضوان إلى أن امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية يعقد أول شهر مايو المقبل بلجان مراقبة ومؤمنة على مستوي المديرية، على أن تحسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة فيما تم دراسته في الفصل الدراسي الثاني.

شدد رضوان على تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس تحت إشراف مدير المدرسة، مع إتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 193 بتاريخ 5 أكتوبر 2020.