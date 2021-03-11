شكرا لقرائتكم خبر عن "آثار أسوان" تنفى تأثر المنطقة الأثرية بأبوسمبل بالهزة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، تعرض أى أثر فى نطاق محافظة أسوان أو مدينة أبوسمبل بالهزة الأرضية الخفيفة التى سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وأكد مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن ما يتردد حول تأثر آثار أبوسمبل بالزلزال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن معابد أبوسمبل فتحت أبوابها بشكل طبيعى اليوم واستقبلت الزوار الأجانب من مختلف جنسيات العالم دون أن يشعروا بأى شيئ.

كانت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، سجلت اليوم الخميس الموافق 2021/03/11 هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل.