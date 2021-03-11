شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير اليوم الخميس 54 رحلة جوية لنقل 4396 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير "مصر للطيران" اليوم الخميس، 54 رحلة جوية، بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحه، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، نيويورك، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان وطابا، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4396 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.