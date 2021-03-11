شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مخالفات محظور ارتكابها فى قطارات السكة الحديد.. تعرضك للغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن أنواع المخالفات المحظور ارتكابها بالسكة الحديد وقطاراتها، والتي يؤدى ارتكابها إلى توقيع غرامات فورية ضد المخالف، وذلك خلال التقرير التالى:



1ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك وتبلغ غرامة هذه المخالفة 50 جنيها.

2ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط وتبلغ غرامتها 200 جنيه.

3ـ الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر وغرامتها 200 جنيه.

4ـ حمل أي مواد قابلة للاشتعال تبلغ قيمة غرامتها 420 جنيها.

5ـ إلقاء المخلفات داخل المحطات أو القطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.

6ـ ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة وتبلغ غرامتها 50 جنيها في المكيف و20 جنيها في المميز.

7ـ حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى تبلغ غرامتها 420 جنيها.

8ـ العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وتبلغ غرامتها 50 جنيها.

9ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك وتبلغ غرامتها 50 جنيها.