شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات وأمطار وشبورة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل: - يوم الخميس 11 مارس : فرص أمطار خفيفة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية ) على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية .
اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من ( 2.5 : 3.5 متر ) .
يوم الجمعة 12 مارس: أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا) .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .
اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الموج من ( 3 : 4 متر )
- يوم السبت 13 مارس:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
- الأحد 14 مارس:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
- يوم الإثنين 15 مارس: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .
- الثلاثاء 16 مارس:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.