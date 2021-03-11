القوى العاملة: تعيين 600 شاب بسوهاج بينهم 7 من ذوي القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 600 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 106 فرص عمل منهم 19 من ذوي الهمم والقدرات.

وأضاف "سعفان" أن المديرية نفذت 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي: المساحة، السباكة الصحية، التفصيل والحياكة، الحدادة واللحام، الإنترنت والتسويق الشبكي، الطاقة الشمسية، استفاد منها 111 متدربا، فضلا عن عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ومهنة السباكة الصحية لـ 20 متدربا ومتدربة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 739 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، أسفر عن تحرير 22 محضرا، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و5 حملات تفتيشية و3 ندوات توعية في مجال عمل الطفل، كما تم عقد 5 ندوات مفاوضة جماعية، و7 ندوات زيادة الإنتاج، وندوتين للتوعية بأخطار السموم البيضاء، و11 ندوة للمرأة منها 4 ندوات لمناقشة المشكلة السكانية، و7 ندوات لمناقشة موضوعات المرأة "ختان الإناث، العنف ضد المرأة، الزواج المبكر، تنظيم الأسرة، حقوق المرأة في القانون 12 لسنة 2003، فضلاً عن عقد 7 ندوات بعنوان "حلوة الذرية بس مسئولية" بمكتب عمل الكوثر، ومركز التدريب المهني بسوهاج، والعربة المتنقلة، ومصنع الأصلي للملابس الجاهزة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 194 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 83 عاملا منهم 63 منحة مولود بإجمالي 127 ألف جنيه، و33 ألف جنيه لـ 11 عاملا منحة زواج، و14 ألف جنيه منحة وفاة لـ 7 أقارب من الدرجة الأولى لـ 7 عمال، و20 ألف جنيه منح وفاة 2 عمال آخرين.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 560 عاملا بإجمالي 120 ألفا و125 جنيها، فضلاً عن تسجيل 389 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية استخرجت 641 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقي 9 شكاوى تم تسوية شكوتين منها وإحالة شكوتين للقضاء وحفظ شكوتين، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 307 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً وإعطاء مهلة قانونية لـ 142 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 10 شكاوى ومنح 5 تراخيص .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.​