لقاء السيسي مع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس ، لقاء الرئيس السيسي مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي برنارد إيميه، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، وتصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء حول الانتهاء من ملف التحول الرقمي في أقرب وقت لتيسير الخدمات للمواطنين، ومنح الثقة للحكومة الليبية؛ فضلاً عن عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: تنسيق أمني لتطوير جهود مكافح التطرف والإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد أهمية التنسيق المنتظم في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر وفرنسا لتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية، مشددا على أن استعادة مؤسسات وأركان الدول التي تعاني من أزمات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار بسائر المنطقة، وتقويض الأخطار المحيطة بها.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس الأربعاء، برنارد إيمييه، رئیس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، بحضور الوزير عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي على المستوى الأمني والعسکري، كما تم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية في إطار التعاون الأمني والاستخباراتی بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي رحب في بداية اللقاء بالمسئول الفرنسي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع فرنسا في مختلف المجالات.

وحول اجتماع مجلس الوزراء، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولي: الانتهاء من التحول الرقمي في أقرب وقت لتيسير الخدمات للمواطنين"، أن الدكتور مصطفی مدبولی، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسرعة الانتهاء من المشروعات حتى يتسنى لها إظهار عظمة الدولة المصرية بعد تبلور الصورة النهائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكل المشروعات القومية التي تقام حاليا، بما في ذلك ملف التحول الرقمي، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم.

وأفادت "الأهرام" أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة قيام جميع الوزراء بمتابعة هذا الملف الحيوي، من أجل الانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وأبرزت صحيفة "المصري اليوم"، وتحت عنوان "الحكومة توافق على حوافز موظفي العاصمة الإدارية"، موافقة مجلس الوزراء على برنامج الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية، منها الحصول على بدل السكن، أو بدل انتقالات، والاشتراك في المدينة الرياضية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تقديم دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية المقرر طرحها للموظفين المنتقلين ضمن مشروع "سكن مصر" في مدينة بدر، بجانب تيسيرات في السداد لأصحاب الوظائف العليا الراغبين في الحصول على وحدات بالحي السكني.

كما وافق المجلس على خصم بنسبة 50 %على قيمة عضوية المدينة الرياضية لصالح الموظفين المنتقلين، وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل في الحصول على وحدة سكنية في نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة سيقتصر الحافز المالي على بدل انتقال وفق ضوابط.

وتحت عنوان "قرينة الرئيس توجه كلمة لاحتفالية "إيسيسكو" في المغرب"، ذكرت الأهرام أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تشارك في الاحتفالية الدولية الكبرى، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم /الخميس/، بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعام الإيسيسكو للمرأة، الذي حظي برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحت شعار "المرأة والمستقبل".

وأوضحت المنظمة، في بيان أمس، أن مشاركة السيدة انتصار السیسي ستكون في الجلسة الافتتاحية للاحتفالية، عبر كلمة متلفزة توجه فيها التحية إلى المرأة المصرية وكل نساء العالم، على مساهماتهن الفعالة في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومشاركتهن على مر العصور في بناء الحضارة الإنسانية. وستشهد الاحتفالية، التي تنظمها الإيسيسكو تحت عنوان "رموز نسائية. منبع إلهام للمستقبل"، مشاركة شخصيات نسائية رفيعة المستوى في جميع المجالات من العالم الإسلامي وخارجه.

وحول استخدام التكنولوجيا الرقمية، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الملا: التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية بالمشروعات البترولية"، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن السبق الذي حققته الوزارة بإطلاق مشروع التطوير والتحديث ومشروع التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبهما من تطور كامل وتنام في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة في كافة مناحي الصناعة البترولية وكذلك في قطاع التعدين.

وأشار الملا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في مشروعات التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية استثمارا لتلك النجاحات التي تحققت ومنها التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسي، وإطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها إلى جانب النجاحات التي تحققت من قبل مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التي كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها.

وتحت عنوان "قبرص تشيد بنتائج منتدى غاز المتوسط"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس أعربت عن ارتياحها بشأن نتائج منتدى غاز شرق البحر المتوسط الذي عقد في القاهرة مؤخرا.

وقالت بيليديس إن الاجتماع كان مثمرا للغاية، مضيفة أن جميع الدول السبع الأعضاء المؤسسين للمنتدى شاركوا فيه سواء بشكل شخصي أو بشكل افتراضي، مضيفة أنه تم اتخاذ عدد من القرارات بما في ذلك قرار مهم للغاية بالنسبة لقبرص، وهو أنه اعتبارا من الأول من يناير ۲۰۲۲ ستتولى قبرص رئاسة المنتدي.

كما أشارت بيليدس إلى القرارات التي تم اتخاذها من أجل اتخاذ مبادرات أخرى متنوعة مثل إعداد استراتيجية طويلة المدى ومبادرات للنمو المستدام وحماية البيئة وتقليل التلوث من السفن وكيفية الاستفادة الأمثل من الغاز الطبيعي لدول المنطقة.

وتحت عنوان "فيتش العالمية ارتفاع تصنيف مصر نتيجة إصلاحاتها الاقتصادية والمالية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير منا الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حيث ثبتت مع نظرة مستقبلية (B+) التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية، عند مستقرة.

وأوضحت الوكالة، في أحداث تقرير لها أمس أن "تصنيف مصر لاقي دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار" اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية. وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 % بنهاية السنة المالية في يونيو ۲۰۲۱.

وأشار التقرير إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي واصل رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء السوداني يبدأ اليوم زيارة للقاهرة"، ذكرت "الأهرام" أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يبدأ اليوم زيارة للقاهرة، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى، يضم عددا من الوزراء والمسئولين السودانيين.

ونقلت الصحيفة عن محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، قوله إن الوفد سيبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير السوداني أن الزيارة تأتي تعبيرا عن إرادة سياسية قوية في البلدين للدفع بالعلاقات نحو التعاون والشراكة الاستراتيجية في ظل ما هو متاح من الفرص، وما يواجهان من التحديات. وأوضح أن العلاقة بين البلدين تستند إلى رؤى إستراتيجية، تهدف لتطويرها واستدامة استقرارها، والاستفادة القصوى من المقومات المتاحة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "منح دراسية بالداخل والخارج للنوابغ والمبتكرين"، أن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن صندوق رعاية المبتكرين سيوفر التمويل والرعاية للباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، ومؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار.

وأضاف عبدالغفار أن الصندوق سيقوم بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الدوري المجلس إدارة الصندوق، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ود. محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق.

وأشار عبد الغفار إلى أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، موضحًا أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.

وعربيًا، عنونت صحيفة الوطن "برلمان ليبيا يمنح الثقة للحكومة.. والدبيبة: الحرب لن تعود"، وذكرت الصحيفة أن البرلمان الليبي صوت أمس على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة في إطار خطة تدعمها لأمم المتحدة، تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

وانطلقت جلسة البرلمان بمدينة سرت وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان، ونالت الحكومة 132 صوتًا في المجلس، وأدخل الدبيبة عدة تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية، وتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في ديسمبر.

وبعد منحه الثقة، قال الدبيبة، في كلمته أمام البرلمان إن هذه اللحظة تاريخية، داعيًا لإنهاء فترة الانقسام في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن الحرب لن تتكرر ومنوهًا بأهمية الوحدة: بالوحدة سنصل بالبلاد إلى بر الأمان".

وأبرزت صحيفة الأخبار الانتخابات الفلسطينية، وتحت عنوان "فتح باب الترشح للانتخابات الفلسطينية 20 مارس"، حيث أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات الفلسطينية فريد طعم الله، أن مراحل العملية الانتخابية تسير دون أي مشاكل، وأن هذا الشهر سيشهد فتح باب ترشح القوائم.

ونقلت "الأخبار" عن فريد طعم الله قوله لقد "انتهت مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي، وقد تلقينا خلال تلك المرحلة المهمة من مراحل العملية الانتخابية 176 طلبا معظمها طلبات تصحيح بيانات شخصية أكثر منها اعتراضات".

وكشف عن حذف 70 ألف اسم من سجل الناخبين من المتوفين وممن هم دون الـ 18 عاما، وبذلك تكون حصيلة الناخبين 2.55 مليون مواطن، بواقع 90٪ من أصحاب حق الاقتراح، وفق تقديرات الإحصاء الرسمية للسكان.

ووفق طعم الله، فإن تكلفة الانتخابات تبلغ 23 مليون دولار يشمل ذلك المحطات الانتخابية الثلاث التشريعية (22 مايو)، والرئاسية (31 يوليو) واستكمال المجلس الوطنىي (۳۱ أغسطس).

واعتبر أن التسجيل الكبير من المواطنين بنسبة 90% يعطي مؤشرات واضحة على مشاركة واسعة يوم الاقتراع. وأوضح أن هؤلاء سينتخبون في ۱۰۹۰ مركز اقتراع منتشرة في كل المناطق الفلسطينية عدا مدينة القدس.