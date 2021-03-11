شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11-3-2021 .. والتوقعات عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات يوم أمس بفعل الارتفاع العالمي في سعر الذهب نتيجة أخبار عن ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية رغم إقرار مجلس النواب قانون حزمة التحفيز الأمريكية والذى كانت أخباره هى المحفز الأساسي لانخفاض أسعار الذهب عالميًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ونقدم فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات صباح اليوم الخميس بالتزامن الارتفاع العالمي في السعر والذي بدأ يعاود الاستقرار قرب السعر الافتتاحي للذهب صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم فى مصر عيار 24 يبلغ 871 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 762 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فى مصر 653 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم 6088 جنيهًا.

بدأت أسعار الذهب عالميًا في الاستقرار خلال التعاملات الصباحية، واقترب مؤشر السعر سواءًا للتعاملات الفورية أو الآجلة من السعر الافتتاحي كما ضاق نطاق تحرك أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات صباح اليوم، وقت كتابة الخبر.

وكانت الأسعار اليوم بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات يوم أمس للتعاملات الفورية السعر الافتتاحي 1726.41 دولار وارتفع السعر إلي 1733.41 دولار وقت كتابة الخبر بفارق ارتفاع قدره 7 دولارات، وكان المدي السعري الذي تحركت فيه أسعار الذهب اليوم يتراوح بين 1734.82 دولار 1723.11 دولار بفرق سعري قدره 11.70 دولار.

وكان سعر الذهب الافتتاحي للتعاقدات الآجلة وقت كتابة الخبر 1731 دولار في حين كان السعر الافتتاحي 1725 دولار بارتفاع قدره 6 دولار، وتحركت أسعار الذهب في نطاق سعري يتراوح بين 1721.70 دولار و1732.70 دولار بمدي سعري قدره 11 دولار.

أقر أعضاء مجلس النواب الأمريكي على قانون حزمة التحفيز الأمريكية والذى أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن برنامجه الانتخابي بقيمة 1.9تريليون دولار لمواجهة ظروف فيروس كورونا ضمن ما أسماه خطة الإنقاذ الأمريكية، وكان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلي انخفاض سعر الذهب عالميًا، ولكن ظهرت قوي أخرى أدت إلي انخفاض سعر الدولار وبالتبعية خفضت من سعر الذهب، وهى أخبار عن التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

ارتفع مؤشر التضخم عن شهر أو مؤشر أسعار المستهلكين للاقتصاد الأمريكي عن شهرًا فبرير إلي 0.4% بدلاً من 0.3% خلال شهر يناير، وهو مع عزز من تحذيرات سابقة من أن حزمة التحفيز الأمريكية سترفع من معدلات التضخم.

ويوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون التحفيز الأمريكي بعد إقراره من مجلس النواب الأمريكي خلال اليوم أو اليومين الماضيين قبل يوم الأحد المقبل والذى يوافق موعد انتهاء برنامج حزمة البطالة الأمريكية، ويقضي القانون بمنح اعانة بطالة نحو 1400 دولار كمساعدة شهرية للمواطنين الأمريكيين لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويتوقع أن تؤدي أخبار إقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن للقانون الجديد إلي ظهور أخبار جديدة وتصريحات عن خطط للسيطرة على معدلات التضخم تؤدي إلي وقف الارتفاع في الأسعار.

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