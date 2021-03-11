شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد عمارات ضاحية السلام في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت محافظة شمال سيناء لجنة هندسية من ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش والجهات المعنية، لمعاينة عمارات ضاحية السلام وبعض المصالح الحكومية، تمهيدًا لإحلالها وتجديدها.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عمارات ضاحية السلام وبعض المصالح الحكومية بها نظرا لخطورة بعضها على المواطنين.

أضاف المحافظ أنه يجرى حصر وتحديد المبانى التي تشكل خطورة على المواطنين لاتخاذ اللازم بشأنها، وأنه سيتم تعزيز هذه اللجنة بلجنة أخرى من المستشارين لاقرار ما يتم اتخاذه بشأنها حرصا على سلامة المواطنين.

أضاف المحافظ، أنه سيتم اتخاذ ما تم تجاه عمارات المساعيد التي تم تطويرها أو دعمها أو اعادة بنائها مرة أخرى وتسليمها لأصحابها الأصليين كما تم مع أهالى المساعيد.