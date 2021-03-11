شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لمواسير نقل مياه مصرف بحر البقر إلى محطة المعالجة شرق القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال خطوط المواسير الناقلة لمياه مصرف بحر البقر التى تعد جزء من منظومة نقل كمية مياه مقدارها 5.6 مليون متر مكعب/يوم من مياه مصرف بحر البقر غرب القناة إلى محطة المعالجة شرق القناة.

وتضم محطة بحر البقر الرئيسية (7) وحدات بتصرف يومى (5) ملايين متر مكعب وبقدرة رفع (6.75 متر)، ومحطة شادر عزام، والتى تضم (3) وحدات بتصرف يومى (170) ألف متر مكعب وبقدرة رفع (3.75 متر).

الجدير بالذكر أنه يتم تنقية المياه ومن ضمنها مشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية لتكون أفضل عمل إنشائى فى العالم عام 2020، ومشروع بحر البقر وهذه المشروعات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعى ونقدر نستخدمها فى استكمال مشروعات التنمية بشمال سيناء، كما أنه يتم حاليا دراسة مشروعات مماثلة.