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وكيل صحة الغربية يوجه بتكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة مصابي كورونا

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية،، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات .

وشدد على قيام لجنة من المديرية بتفقد مستشفي قطور المركزي للتأكد من توافر المستلزمات وتوافر الأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الطبية والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، كما تم المرور على جميع أقسام المستشفى للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتطبيق معايير الجودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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