شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية يوجه برفع كفاءة المنشآت الصحية بمركزي مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه باعداد تقرير مفصل عن حالة المباني للمنشأت الصحية بمركزى أشمون والشهداء التي تشملهما مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى مع ضرورة توفير أماكن بديلة للمنشأت المراد تطويرها تكون معدة ومجهزة بكافة التجهيزات الطبية وتذليل كافة العقبات وتكاتف كل الجهود من أجل رفع كفاءة المنظومة الصحية بما يحقق المنفعة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقام في مركزين هما أشمون بواقع ٥٤ قرية و١٦٨ تابعا لها، ومركز الشهداء بواقع ٢٧ قرية و٩٩ تابعا، حيث تهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتحسين ظروفهم المعيشية.