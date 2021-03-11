أخبار مصر

ننشر برنامج زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر برنامج زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الانبا يؤانس اديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالغردقة، برنامج زيارة سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل قداسه البابا الفاتيكان لمدينه الغردقة اليوم الخميس.

ويلتقي سفير البابا الآباء كهنة جنوب الصعيد اسوان الاقصر قنا البحر الاحمر، ويستقبل قيادات المحافظه بالصالون الملحق بالكنيسة والمبيت.

ويحضر يوم الجمعة القداس بالكنيسة بمشاركة الانبا عمانوئيل مطران الاقصر والانبا كلاوديو مطران اللاتين بمصر، بحضور شعب الكنيسة بعد العصرثم يقوم بجولة ترفيهية ورحلة بحرية بالغواصة من المارينا لمدة ساعتين ويزور المتحف ثم جولة داخل المدينة والمبيت، ويغادر يوم السبت صباحا إلى مدينة الاقصر.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا