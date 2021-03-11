شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر برنامج زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الانبا يؤانس اديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالغردقة، برنامج زيارة سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل قداسه البابا الفاتيكان لمدينه الغردقة اليوم الخميس.

ويلتقي سفير البابا الآباء كهنة جنوب الصعيد اسوان الاقصر قنا البحر الاحمر، ويستقبل قيادات المحافظه بالصالون الملحق بالكنيسة والمبيت.

ويحضر يوم الجمعة القداس بالكنيسة بمشاركة الانبا عمانوئيل مطران الاقصر والانبا كلاوديو مطران اللاتين بمصر، بحضور شعب الكنيسة بعد العصرثم يقوم بجولة ترفيهية ورحلة بحرية بالغواصة من المارينا لمدة ساعتين ويزور المتحف ثم جولة داخل المدينة والمبيت، ويغادر يوم السبت صباحا إلى مدينة الاقصر.