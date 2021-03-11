شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات الحصول على ترخيص حديقة فاكهة أو نخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهم الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على خدمة ترخيص أو إنشاء والتوسع وإحلال أو تجديد حديقة فاكهة أو نخيل، وذلك من ناحية المبالغ والمستندات المطلوبة، التي حددتها وزارة الزراعة.

المستندات المطلوبة

تقرير معاينة إنشاء حديقة علي النموذج المعد لذلك.

صورة من "مستند الملكية – عقد إيجار – توكيل رسمي من الورثة موثق من الشهر العقاري مع إعلام الوراثة في حالة الورثة – بطاقة الحيازة الزراعية" والأصل للإطلاع .

تقدر الزراعة مبلغا ضئيلا للحصول على الخدمة وهي عبارة عن ثلاثين جنيها من مصروفات معاينة عن كل فدان أو حديقة الفاكهة أو النخيل تسدد بشيك أو حوالة بريدية لحساب الإدارة المركزية بالبساتين حساب ثالث وزارة الزراعة، فضلا عن خمسين جنيها مصروفات معاينة للحدائق التي تنشأ بغرض التجارب والبحوث العلمية، الاستهلاك الشخصي والتي لا تزيد مساحتها عن نصف فدان وكذلك للمساحات المنحصرة من جهتين أو أكثر لحدائق الفاكهة داخل الوادي الجديد وتقل مساحتها عن فدان واحد، مع دفع 3 جنيهات وعشرة قروش ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد عند الترخيص.

يتم إخطار الطالب برأي اللجنة في طلب ترخيص أو إنشاء أو التوسع أو إحلال أو تجديد حديقة لفاكهة أو نخيل في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.