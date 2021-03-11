كورونا في 24 ساعة| 645 حالة والوباء يتحول لموسمي.. وتحذير للمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 501 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145418 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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لحماية هذه الفئات.. الصحة تطالب المواطنين بالتسجيل لحجز لقاح كورونا

سلطنة عمان تقرر تمديد تعليق دخولها القادمين من 10 دول بسبب كورونا

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كورونا اليوم: الوباء قد يتحول لفيروس موسمي.. وهذا ما يمكنك فعله بعد اللقاح

وفاة نائب برلماني بعد إصابته بكورونا في التشيك

ما علاقة السمنة بوفيات كورونا؟ وزيرة الصحة تحسم الجدل

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تركيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

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وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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الإمارات وإسرائيل تناقشان إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي

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