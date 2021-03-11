حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا ووالدة طفلة المعادي تكشف تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 501 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145418 حالة حتى اليوم.

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"المتهم هددنا".. والدة طفلة المعادي تكشف تفاصيل واقعة التحرش

قالت عبير نبيل، والدة طفلة المعادي؛ التي تعرضت للتحرش على يد أحد الأشخاص داخل أحد العقارات في منطقة المعادي، إن يوم الواقعة كانت المرة الأولى التي تنزل فيها ابنتها مع والدها الذي يعمل "سايس" في المعادي.

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بدل الانتقال للعاصمة وارتفاع إصابات كورونا بأسوان.. تصريحات جديدة لمتحدث الحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تمتلك أكبر احتياطي استراتيجي من السلع في تاريخها.

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السيطرة على حريق في سيارة اسطوانات غاز دون إصابات ومحافظ أسيوط يشكل لجنة لمعرفة سبب الحادث ..صور

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، منذ قليل، على حريق انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق بنى غالب التابعة لمركز أسيوط وانفجار جميع الاسطوانات بالسيارة دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

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لم يعدل منذ 100 عام.. برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة

التقت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، نيفين بدار أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر لمناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان.

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العفو الدولية: المجلس العسكري في ميانمار يستخدم الأسلحة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين

قالت منظمة العفو الدولية إن المجلس العسكري في ميانمار يستخدم عمدا الأسلحة الفتاكة ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

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واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من أبناء قائد جيش ميانمار

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على اثنين من الأبناء البالغين لقائد جيش ميانمار مين أونج هلاينج، الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير.

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