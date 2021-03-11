شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعلن افتتاح مركز تنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 اعلنت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن افتتاح مركزا لتنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وانطلاق الدراسة به تحت اشراف المخرج محمد صابر والفنان هاني كمال رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية أمل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء.

وقالت ان تاسيس مركزا لتنمية المواهب بمحافظة بورسعيد ياتى استمرارا لخطط تبنى النابغين في مختلف مجالات الابداع الادبى والفنى باعتباره نافذة جديدة لاكتشاف المتميزين، واشارت ان المركز يضم فصلا لتعليم العزف على آلة السمسمية وذلك بهدف اعادة إحياء احد الموروثات الفنية المميزة للموسيقى الخاصة بمحافظات قناة السويس هذا إلى جانب فصول لتعليم الموسيقى والغناء، الفنون التشكيلية، البالية والفنون المسرحية، واكدت ان النشء والشباب عماد الوطن وأحد الركائز والدعائم الاساسية في بناء المستقبل والنواة لخلق جيل جديد يحمل راية القوى الناعمة التي تعد احدى الوسائل الفاعلة لحفظ الهوية المصرية.

يشار ان مركز تنمية المواهب ببورسعيد يقبل الدارسين في فصل الموسيقى والغناء من عمر 7 سنوات وفصل الفنون التشكيلية يقبل الأطفال من سن 6 سنوات اما فصل البالية يشارك فيه الأطفال المؤهلين لهذا النوع من الفنون نظرا لطبيعته الخاصة بحيث يستوعب الأطفال من عمر 5 سنوات وتستمر الفترة التدريبية الواحدة 3 شهور من خلال اساتذة متخصصين للعمل على صقل مواهب الاطفال وتحسين أدائهم مع انشاء قاعدة متكاملة بيانات خاصة بالدارسين.