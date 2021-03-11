شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يعلن السيطرة على انفجار سيارة اسطوانات البوتاجاز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والاطفاء تمكنت من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز على طريق بنى غالب التابعة لمركز اسيوط، دون اية اصابات أو خسائر بشرية.

كان محافظ اسيوط تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاحاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز اسيوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 5 سيارات اطفاء كبيرة الحجم وعمل كردون امنى حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.

وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الانفجار وتم الاطفاء والتبريد دون اية خسائر أو اصابات بشرية، وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتواجد في مكان الحادث المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز اسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والاسعاف.

واصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الامنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية لارواح المواطنين.

محافظ أسيوط يعلن السيطرة على انفجار سيارة اسطوانات البوتاجاز

محافظ أسيوط يعلن السيطرة على انفجار سيارة اسطوانات البوتاجاز

محافظ أسيوط يعلن السيطرة على انفجار سيارة اسطوانات البوتاجاز