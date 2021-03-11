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بينها الهزال وهشاشة العظام.. 7 أمراض خطيرة تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن سوء التغذية يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض بالنسبة للأطفال.

وأضافت الوزارة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك: عند إصابة طفلك بسوء التغذية، فإنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

أولا: أمراض مباشرة

- فقر الدم.

- السكر.

- الضغط.

- أمراض الدورة الدموية.

- هشاشة العظام ومساميتها.

ثانيا: أمراض غير مباشرة

- قصر القامة.

- الهزال.

وتابعت الصحة: احرصي دائمًا على أن يتناول طفلك وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفاكهة لتعزز من قوة ومناعة جسمه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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