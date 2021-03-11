المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021 بزيادة جامعة جديدة عن العام الماضي وهي جامعة بورسعيد.

وينشر الخليج 365 ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف على النحو التالي:

- تقدمت جامعة المنصورة 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز 94 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي 102

وتأتي في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

- جاءت جامعة أسوان في المركز الثاني محليا و109 دوليا.

- جامعة قناة السويس في المركز الثالث مصريا والمركز 112 عالميا.

تقدمت جامعة كفرالشيخ 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي

لتحتل المركز 165 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي 175.

- احتلت جامعة القاهرة المركز الخامس مصريا والـ 184

عالميا.

- احتلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز (201 - 250)

- احتلت جامعات الإسكندرية وبنها وبني سويف المركز (251 - 300).

- جاءت جامعات عين شمس والفيوم وسوهاج وجنوب الوادي وطنطا في المركز (301 - 350)

- أتت جامعة أسيوط والزقازيق في المركز (351 - 400)

- جامعات الأزهر وحلوان والمنوفية والمنيا احتلت المركز (401 - 500).

جاءت جامعة بورسعيد في المركز (+ 501).