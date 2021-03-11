شكرا لقرائتكم خبر عن %90 نسبة إنهاء البنية الرقمية للمتحف الكبير..أبرز خطى التحول الرقمى بقطاع الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات واسعة للحكومة في مجال التحول الرقمي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق مجتمع رقمي متكامل يجرى من خلاله بناء الإنسان المصري وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يدفع نحو تحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن تحسين حياة الإنسان.

وفي هذا الصدد، نستعرض خطي التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار في ضوء البيان الذي ألقاه وزير الآثار فبراير الماضي أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة: