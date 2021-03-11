شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عن تكنولوجيا تصنيع لقاحات كورونا الواردة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن التكنولوجيا التي يجرى بها تصنيع لقاحات كورونا خاصة اللقاحات التي تورد ويطعم بها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية، باعتبارهم الفئات الأولي بالتطعيم.

وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء، في تصريح لـ"الخليج 365": ورد إلى مصر العديد من اللقاحات منها ما جرى تطويره بطريقة الفيروس المعطل "inactivated vaccine" مثال لقاح سينوفارم، ومنها ما تم تطويره باستخدام ناقل فيروسي حي ذى خاصية عدم التكاثر (non-replicating viral vector) مثل لقاح كوفيشيلد.

وأضاف الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء، إن جميع اللقاحات تحفز جهاز المناعة لتوليد مجموعة من الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد 19.

وتابع: هذه الإجراءات تأتى فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

وكانت هيئة الدواء المصرية، أعلنت منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"استرازينيكا "AZD 1222"، لمواجهة فيروس كورونا.

ورخصت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاحي " سبوتنيك V" و"استرازينيكا "AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

يذكر أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 4 لقاحات، وذلك بعد أن جرى منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، وتعكف هيئة الدواء حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.