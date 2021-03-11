شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات إغاثة مرورية بالطرق السريعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، نشر سيارات إغاثة خاصة على الطرق السريعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس، تماشيا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور أتربة ورياح.

وتواصل إدارات المرور بكل المحافظات، حالة الاستعداد القصوى فى غرف العمليات لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق وكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش لرفع أى معوقات مرورية سواء تلك الناجمة عن الحوادث أو الأعطال.

وخصصت الإدارة العامة للمرور، خطًا للاستغاثة لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضوا لحوادث، وهذا الخط الهاتفى رقمه 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على كافة الأنحاء.