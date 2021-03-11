شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة حلوان تواصل اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم، الخميس، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تجرى الامتحانات فى كليات العلوم والاقتصاد المنزلى، وهندسة المطرية، والتربية والفنون التطبيقية والحاسبات، والآداب، والتمريض، والتربية الرياضية بنين، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية بنات، والتجارة، وتجارة وإدارة الأعمال، وحقوق إنجليزى، وهندسة حلوان، والتربية الفنية، الفنون الجميلة، التعليم الصناعى، والتربية الموسيقية والسياحة والفنادق والصيدلة.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى جامعة حلوان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم فتح منافذ للدخول وأخرى للخروج، إضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل دخول الجامعة وقاعات الامتحانات، وتقسيم الطلاب على فترات زمنية للوقاية من كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس رئيس جامعة حلوان، أكد في تصريحات سابقة، أنه حال ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين سيتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية له، إلى جانب التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية.

كما شدد على تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب للجان وبعد خروجهم بإشراف من الادارة العامة للشئون الطبية ، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم أعمال الامتحانات على مدار 3 فترات زمنية، ويشارك اتحاد طلاب الجامعة فى عملية التنظيم وتوجيه الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الأمن بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.