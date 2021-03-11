شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع أدوات صحية غير مرخص في مطوبس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وردت شكاوى إلى الجهات الرقابية بمركز مطوبس عن وجود أحد مصانع الأدوات الصحية بناحية قنال برنبال مركز مطوبس يقوم بتقليد العلامات التجارية المحلية والمستوردة، فضلاً عن مزاولة النشاط بدون ترخيص، وحيث تشكل لهذا الغرض حملة برئاسة جمال فهمي عيد، رئيس مجلس ومدينة مطوبس وعضوية كل من سعد أبواسماعيل، أحمد فوزي سيف، عضوا جهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، أشرف القن، المفتش بإدارة تموين مطوبس، انور عطية نائب رئيس المدينة، محمد قطب ابو زلاط رئيس قرية منية المرشد بالإستعانة بقوة من مركز شرطة مطوبس.

وبالوصول إلى المكان المذكور بناحية قنال برنبال تلاحظ للحمله أنه مغلق بباب حديدي وعليه تم الطرق على الباب حتى قام أحد العاملين بالفتح، وقال رئيس المدينة للمصري اليوم: «اقتربنا منه وأفصحنا له عن هويتنا وطبيعة المهمة المكلفين بها وطلبنا منه الدخول والتفتيش فلم يمانع وسألناه عن اسم صاحب النشاط فأفاد بأسمها وحضرت أثناء التفتيش، وتبين عدم وجود ترخيص مزاولة نڜاط، وتلاحظ أثناء التفتيش أن المكان مهيآ كمصنع للبلاستيكات ويحتوي على معدات تصنيع ثقيلة ومواتير كهرباء ولوازم صناعة البلاستيك بدءا من المواد الخام من البلاستيك المفروم وشكائر البولي اثيلين المستخدمة في التصنيع وكذلك كميات كبيرة من المنتجات المصنعة وهي عبارة عن صواميل زرقاء اللون مدون عليها موديل تركي مقاس 32 KH فضلاً عن اسطمبات لصناعة هذه المنتجات، وبسؤال صاحبة المصنع الذي حضرت اقرت بحيازتها للمكان ومزاولتها للنشاط والمعدات والمنتجات المذكورة وأنها تقوم بتصنيعها وانها جارية في استخراج التراخيص اللازمة وتعمل لحساب احدى الشركات صاحبة العلامة التجارية المذكورة لكنها لم تبرز أي تفويض بذلك».

تم حصر الموجودات بالمصنع وهي عبارة عن 10527 قطعة هي عبارة عن صامولة زرقاء اللون مصنعة في المكان اللون مدون عليها موديل تركي مقاس 32 KH وتم التحفظ عليها بالإضافة إلى 10 شكائر بلاستيك خام مفروم تحتوي كل شيكارة على 40 كيلو جرام بإجمالي 400 كيلو وتم التحفظ على عدد 80 كيلو منها كعينة استدلالية والتحفظ على بقيتها في المكان، وكذلك عدد 6 شكائر بولي اثيلين زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي 150 كيلو جرام (تم التحفظ على عدد شيكارة واحدة 25 كيلو منها كعينة استدلالية والتحفظ على بقيتها في المكان بعد توقيع صاحبة المكان على الإيصال اللازم.

وتم مواجهة صاحبة النشاط بأنها قامت بمزاولة نشاط بدون ترخيص وهي مصنع بلاستيكات لتصنيع الأدوات الصحية فضلاً عن تقليد وتزوير علامات تجارية محلية ومستوردة بدون تفويض أو تصريح من مالكيها وكذلك حيازة مواد خام مجهولة المصدر ودون الحصول على مستندات أو فواتير دالة بها فأقرت بالمخالفة ولم تنكرها ووعدت بتقنين وضعها.

وتم التحفظ على 10527 قطعة هي عبارة عن صامولة زرقاء اللون مصنعة في المكان اللون مدون عليها موديل تركي مقاس 32 KH وكذلك عدد 80 كيلو من البلاستيك المفروم وعدد 25 كيلو من شيكارة البولي ايثيلين وايداعها بمقر الوحدة المحلية بمنية المرشد بعد ارفاق ايصال من الموظف بإستلامها، كما تم التحفظ على على عدد 320 كيلو بلاستيك مفروم + 125 كيلو بولي اثيلين+ اسطانبة لتصنيع الصواميل المضبوطة داخل المحل بعد اخذ ايصال لازم على صاحبة النشاط ارفق بالمحضر.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وقيد جنحه ضد صاحبة المصنع غير المرخص، وذلك لقيامها بإدارة محل بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة والمخولة قانونا ومخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والقرار الجمهوري رقم 153 لسنة 1961 والقانون 181 لسنة 2018 بشأن حملة المستهلك والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 بشأن حيازة السلع المجهولة المصدر على أن يتم ارسال الأوراق إلى مدير نيابة مطوبس للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

مصنع بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص

مصنع بدون ترخيص