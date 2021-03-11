شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط الترصد الإيجابي لحالات اشتباه إنفلونزا الطيور في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم إجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية بديوان المديرية لمتابعة سير العمل داخل المنظومة الصحية.

وتناول الإجتماع عدة موضوعات منها تنشيط الترصد الإيجابى لحالات إشتباه إنفلونزا الطيور من خلال نشر تعريف الحالة وذلك نظرا لظهور حالات إيجابية من نوع H5N8 في روسيا.

وتناول الإستعداد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر بدءها يوم 28 من الشهر الحالى، وطالبت مديرى الإدارات بضرورة بذل الجهد والتعاون والتنسيق فيما بين الإدارات وبعضها لمواجهة التحديات وتذليل كل العقوبات.