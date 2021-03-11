شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 11 مارس على القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 11 مارس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي على كل من القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون حار نهارا وبارد ليلا والرياح معتدلة على شمال وجنوب الصعيد.

ويسود طقس دافئ نهارا وبارد ليلا، غائم جزئيا والرياح نشطة على السواحل الشرقية , بينما يكون مائل للدفء نهارا بارد ليلا مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة على السواحل الغربية، ويسود طقس حار نهارا، بارد ليلا وغائم جزئيا على وسط وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

- حالة الطقس اليوم الخميس في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -