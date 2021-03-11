شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تتزين استعدادًا لافتتاح فرع النادى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت محافظة الاقصر استعدادا لاستقبال مجلس إدارة النادي الأهلي مساء الخميس لافتتاح فرع النادي في الأقصر.

وتزينت شوارع الاقصر بلافتات الاهلى كما ملأت الاعلام والزينات وصور لاعبي الاهلى ومحمود الخطيب رئيس مجلس الادارة، المنطقة المحيطة بالاستاد بمنطقة طيبة بشمال المحافظة.

وتنظم احتفالية كبرى بالفرع الجديد، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، ولفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعة الحمراء ،والشخصيات العامة وبحضور سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة.

وقال محمود إدريس، كبير مشجعى النادى الاهلى بالاقصر، انه تم تكوين لجنة من القيادات الشعبية بالمحافظة، لاستقبال الضيوف القادمين للاقصر للاستعداد لاستقبال افتتاح فرع لأهلي، والذى جاء بعد الانتهاء من كافة التجهيزات النادي والملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحدائق والأماكن الترفيهية، وتسيير الخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء الأهلي في الصعيد، من خلال منظومة خدمات رياضية واجتماعية محترفة، تتوافق مع خبرات الأهلي التي تجاوزت 114 عاما، وكذلك خبرات ونجاحات شركة استادات الشركة الوطنية المصرية العملاقة صاحبة الشراكة الإقتصادية مع النادي الأهلي والتى نتج عنها أهلي الأقصر ليظهر بهذا الشكل المبهر بعد نجاح الوحدة الإقتصادية بين الطرفين والتى ظهرت في استاد الأهلي وي السلام وأيضا في تطوير قناة النادي وكذلك باقي المشروعات داخل الوحدة الإقتصادية.

‎ويتضمن أهلي الأقصر العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.