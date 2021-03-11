شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان يكشف مشروعات الوزارة السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مدينة ومنشآت خدمية وحى حكومي، بل هى مدينة مستدامة متكاملة، موضحا أن وزارة الإسكان تنفذ مشروعات سكنية وبنية تحتية ذكية وشبكة كبيرة من الطرق، بجانب تدشين مشروعات استثمارية ضخمة منطقة ذكية للأعمال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه يجرى التخطيط لبناء 50 ألف وحدة سكنية على 3 مراحل، وجرى الانتهاء من 10 آلاف وحدة، بحيث يكون هناك بنية تحتية جاهزة، وتكون العاصمة الإدارية نهارا بعمل الأعمال الحكومة وليلا مدينة لكل المناسبات المصرية والعربية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى من الأعمال الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة تتضمن 40 ألف فدان وبعد المرحلة الثانية والثالثة ستكون بمساحة 170 ألف فدان.