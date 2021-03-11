شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان يكشف مشروعات الوزارة السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه يجرى التخطيط لبناء 50 ألف وحدة سكنية على 3 مراحل، وجرى الانتهاء من 10 آلاف وحدة، بحيث يكون هناك بنية تحتية جاهزة، وتكون العاصمة الإدارية نهارا بعمل الأعمال الحكومة وليلا مدينة لكل المناسبات المصرية والعربية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى من الأعمال الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة تتضمن 40 ألف فدان وبعد المرحلة الثانية والثالثة ستكون بمساحة 170 ألف فدان.
وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: وفرنا للمنتقلين للعاصمة وحدات سكنية كأحد البدائل للموظفين، حيث انتهينا من المرحلة الأولى من تنفيذ المشروعات السكنية وتضم 10 آلاف وحدة سكنية، وهى بمساحة 118 مترا، وتكلفت 600 ألف جنيه، وضمن تسهيلات الحكومة للموظف أن الدولة ستتحمل ثمن الأرض، وبالتالي سيكون ثمن الشقة للموظف 400 ألف جنيه، وستكون هناك تسهيلات وأقساط على فترات طويلة وبالتالي لن يؤثر على دخل الموظف المنتقل، كما أن بدل الانتقال والسكن سيغطى تكلفة أقساط الوحدة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه سيكون هناك 15 ألف وحدة سكنية خلال فترة انتقال الموظفين فى الفترة القليلة المقبلة ونخطط لبناء 50 ألف وحدة.