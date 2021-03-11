الدكتور أحمد فوزي عبدالمنعم، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.

الدكتورة هدى إبراهيم حسن بشير، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.

الدكتورة فاتن فاروق عبدالفتاح، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.

الدكتور عاطف محمد حسين خليفة، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية