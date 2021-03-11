شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
الدكتور عاطف محمد حسين خليفة، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.
الدكتورة فاتن فاروق عبدالفتاح، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.
الدكتورة هدى إبراهيم حسن بشير، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.
الدكتور أحمد فوزي عبدالمنعم، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.