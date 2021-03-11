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حلم الثراء انتهى بـ"كلبش".. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية في المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية بالمنيا.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة المنيا بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مشاركة مديرية أمن المنيا، تم استهداف المسكن وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر – 45 قطعة يشتبه في أثرتها).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها والتربح من بيعها.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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