الزراعة: دمج ترشيد استهلاك المياه في الري واستخدام الطاقة الشمسية في 30 قرية بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم مشروع الاستثمارات الزراعية "سيل" ورشة عمل لتطوير نظم الري والطاقة في 30 قرية بالصعيد.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، إن الورشة تمت بالتنسيق بين وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية ومحافظات كفرالشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان وبحضور ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ووزارة التعاون الدولي.

وتهدف إلى تطوير نظم الري والطاقة في مساحة 5000 فدان، للمرحلة الأولى شاملة تركيب طلمبات رفع المياه، ومحطات طاقة شمسية كزراعة نظيفة ومنع استخدام الكيماويات والأسمدة والاعتماد على السماد العضوي، بالإضافة إلى تنفيذ 35 صوبة زراعية "أكوا بونك وهيدريو بوتيك".

وقال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" إن المشروع يهدف إلى الدمج بين ترشيد استهلاك المياه في الري، واستخدام الطاقة الشمسية حيث نجح المشروع خلال الفترة الماضية في إعادة تبطين المساقي الداخلية بقرى منطقة مطوبس بكفرالشيخ وبلغ إجمالي المنفذ 10500 متر طولي في عام 2018 وجاري الآن تبطين 15000 متر طولي كما تم طرح ثلاث مناقصات عامة لاستكمال تبطين عدد 10300 متر طولي؟

‏ومن عرض الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ الدولي "gef" عرض عوامل المناخ الـ 6 الرئيسية المؤثرة على الزراعة وأهمها الحرارة والجفاف والتصحر ودرجة الرطوبة، ودرجة بلل الأوراق النباتية وتفعيل برنامج الإنذار المبكر للمناخ من خلال وسائل تليفونية للفلاحين في إجمالي 30 قرية.