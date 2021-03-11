شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال محافظ كفرالشيخ، في نص برقيته: «يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث بخالص اعزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم باسم أبناء محافظة كفرالشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية ،سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية،واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.