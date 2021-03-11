شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات المتوسطة والصغيرة في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية بجوله بمدينة شبين القناطر، لتفقد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع الاعمال بها وإزاله كافة المعوقات الموجوده، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات.

وقال بيان صحفي مساء الأربعاء، إن الجولة بدأت بتفقد مزارع ومركز تعبئة جويلى لمحصول الفراولة، وثلاجه الجمال للفراولة، ومزرعه وثلاجه الحاج عصام عبدالعاطى لمحصول الفراولة بكفر الصهبي، بحضور ناصر عبداللطيف نائب رئيس المدينة، ومسؤلى الإدارة الزراعيه بشبين القناطر.

واستعمت نائب المحافظ، لمتطلبات وشكاوى العاملين بالمصانع والثلاجات، وشجعتهم على الإستمرار في الإنتاج لحين إزاله اسباب المعوقات التي تواجهم.

واختتمت «ريان» جولتها بتفقد أراضي أملاك الدولة بقريتي القلزم وطحوريا، بمساحات تتراوح ما بين 800 متر، و2500 متر، وذلك لتعظيم الإستفادة منها.

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تتفقد الشروعات الصفيرة والمتوسطة بشبين القناطر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تتفقد الشروعات الصفيرة والمتوسطة بشبين القناطر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تتفقد الشروعات الصفيرة والمتوسطة بشبين القناطر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تتفقد الشروعات الصفيرة والمتوسطة بشبين القناطر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تتفقد الشروعات الصفيرة والمتوسطة بشبين القناطر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية تتفقد الشروعات الصفيرة والمتوسطة بشبين القناطر