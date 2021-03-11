شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة توزيع شهادات «ثالثة إعدادي» مقابل 20 جنيهًا بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد مهدي، مدير ادارة غرب شبرا التعليمية، إحالة واقعة قيام عامل مدرسة منطي الاعدادية بنين لاجبار اولياء الأمور على دفع مبلغ ٢٠ جنيه مقابل الحصول على بيان درجات امتحان الشهادة الاعدادية إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقال مهدي في تصريحات صحفية انه تم تشكيل لجنه للتوجه غدا للمدرسة للفحص والتاكد من صحة الشكوي والفيديو المتداول.

كان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر عامل داخل مدرسة بشبرا الخيمة يشترط الحصول على ٢٠ جنيه من طالب بالصف الثالث الاعداداي لاستلام نتيجة الترم الاول.

ويظهر في الفيديو عامل يقف خلف باب حديدي يتجمع حوله الطلاب يطالبونه بالحصول على النتيجة مقابل ٥ جنيهات بدلا من ٢٠ جنيها وصوره أحد الطلاب وهو ياخد منهم الاموال.

وقال الطالب الذي يظهر صوته في الفيديو يقول للعامل انه ليس معه سوى ٥ جنيهات فقال العامل «مش هينفع لازم ٢٠ جنيه دي حاجة معروفة»، الامر الذي جعل الطالب يحتد عليه.