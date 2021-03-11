شكرا لقرائتكم خبر عن دون إبداء أسباب.. محافظة القليوبية تعلن تأجيل قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة القليوبية، مساء الأربعاء، تأجيل قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بشبرا الخيمة، كان مقررا له غدا الخميس من الساعة 6 صباحا وحتى 12 صباحًا.

وقال بيان للمحافظة على فيس بوك، إنه تم تأجيل موعد قطع المياه لحين تحديد موعد آخر، بدون تحديد أسباب التأجيل.

وكان مقررا أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه لربط خط الطرد صرف صحي 710 مم، عن مناطق منطى، وأرض الحافي، والمزرعة، وأم بيومي، بحي غرب شبرا الخيمة، وكان سيتم تدبير عربات مياه المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.