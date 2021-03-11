شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني: الدولة في عهد مبارك كانت «حنينة» على الإسلاميين والتيار المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه على مدار توليه منصب الوزارة خلال حكم الرئيس الراحل حسنى مبارك لم يتسامح مع ما يشيده الإخوان والتيار السلفي من مبانٍ لزرع الفكر المتطرف، قائلا: «الدولة في عهد مبارك كانت ضد الاسلاميين والتيار المتطرف لكن كانت حنينة عليهم».

وأضاف فاروق حسنى خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أنه سعى لإنشاء العديد من المكتبات في القرى والنجوع لمواجهة الأفكار المتطرفة، مستبعدًا أن تكون الوزارة تم هزمها أمام المتطرفين «لكن كان يوجد طوفان وأموال ضخمة يتم صرفها لنشر الأفكار المتطرفة».

وقال فاروق حسني إنه «خلق طفرة في الفن والاستعراض والمسرح رغمًا عن توجهات التطرف»، منوهًا إلى أن «الأنشطة الدينية التي كانت تعقد في قصور الثقافة مردها تواجد 20% من الموظفين كانوا سلفيين وإخوان».