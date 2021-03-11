شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواعيد 16 رحلة قطار vip للوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل 16 رحلة قطار vip يوميا ،على خط الوجه القبلي من الاسكندرية والقاهرة إلى اسوان، بمعدل 8 رحلات في كل اتجاه.
المصرى اليوم تنشر الجداول الكاملة لمواعيد قيام ووصول جميع قطارات vip في الوجه القبلي وهي على النحو التالي :-
قطار 978 vip (القاهرة-اسيوط) الساعة 6:30 صباحآ
قطار 980 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 8:00 صباحا
قطار 2010) القاهرة- اسوان) vip الساعه 4:00 عصرا
قطار 2006 vip (القاهرة_اسوان) الساعة 5:15 عصرا
قطار 2014 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 9:00 مساءا
قطار 976 (القاهرة-الأقصر) vip الساعة 9:30 مساءا
قطار 2008 (الاسكندرية-اسوان) vip
يقوم من الأسكندرية الساعه 8:00 مساء
ويقوم من القاهرة الساعة 11:00 مساءا
قطار 934 (الاسكندرية-الأقصر) vip قيام من الأسكندرية الساعه 10:00م
وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل
من اسوان والأقصر وسوهاج واسيوط للقاهرة
-قطار 2011 (اسوان-القاهرة) مكيف الساعة 5:15 صباحا
قطار 981 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 5:30 فجرآ
قطار 2007 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 3:15 عصرآ
يلية
قطار 2015 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 4:00 عصرآ
يلية
قطار 2009 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 6:10 مساءآ
{الأقصر}
قطار 935 (الأقصر-الأسكندرية) vip الساعه 12:40 ظهرآ
يلية
قطار 977 vip (الأقصر-القاهرة) الساعه 7:25 مساءآ
{اسيوط}
قطار 979 vip (اسيوط-القاهرة) الساعة 3:00 عصرآ
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