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تعرف علي مواعيد 16 رحلة قطار vip للوجه القبلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل 16 رحلة قطار vip يوميا ،على خط الوجه القبلي من الاسكندرية والقاهرة إلى اسوان، بمعدل 8 رحلات في كل اتجاه.

المصرى اليوم تنشر الجداول الكاملة لمواعيد قيام ووصول جميع قطارات vip في الوجه القبلي وهي على النحو التالي :-

قطار 978 vip (القاهرة-اسيوط) الساعة 6:30 صباحآ

قطار 980 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 8:00 صباحا
قطار 2010) القاهرة- اسوان) vip الساعه 4:00 عصرا
قطار 2006 vip (القاهرة_اسوان) الساعة 5:15 عصرا

قطار 2014 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 9:00 مساءا

قطار 976 (القاهرة-الأقصر) vip الساعة 9:30 مساءا

قطار 2008 (الاسكندرية-اسوان) vip
يقوم من الأسكندرية الساعه 8:00 مساء
ويقوم من القاهرة الساعة 11:00 مساءا

قطار 934 (الاسكندرية-الأقصر) vip قيام من الأسكندرية الساعه 10:00م
وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل

من اسوان والأقصر وسوهاج واسيوط للقاهرة

-قطار 2011 (اسوان-القاهرة) مكيف الساعة 5:15 صباحا

قطار 981 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 5:30 فجرآ

قطار 2007 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 3:15 عصرآ
يلية
قطار 2015 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 4:00 عصرآ
يلية
قطار 2009 (اسوان-القاهرة) vip الساعة 6:10 مساءآ

{الأقصر}

قطار 935 (الأقصر-الأسكندرية) vip الساعه 12:40 ظهرآ
يلية
قطار 977 vip (الأقصر-القاهرة) الساعه 7:25 مساءآ

{اسيوط}
قطار 979 vip (اسيوط-القاهرة) الساعة 3:00 عصرآ

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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