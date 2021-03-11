شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالرازق ان الاسراء رحلة ارضية من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصي وهي رحلة ثابتة بصحيح القران الكريم وهناك صورة كاملة في القران تحمل اسم «الاسراء».

واضاف الشيخ رمضان عبدالرزاق خلال حلوله ضيفا مع الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ان الاسراء تعني المشي ليلا وان لفظ اسري في اللغة العربية يعني المشي ليلا وان الله تعالي قال في كتابه الكريم «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» وذكر ليلا في الاية ان الرحلة لم تستغرق الليل كله بل جزء من الليل.

واضاف الشيخ رمضان ان المعراج هي رحلة سماوية وتتناسب مع العروج وهي من المسجد الاقصي إلى سدرة المنتهي إلى حيث لا يعلم إلا الله عز وجل.

واشار الشيخ رمضان ان رسول الله راي من الايات الكبري في رحلة الاسراء والمعراج طبقا لما ورد بسورة النجم «لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ».