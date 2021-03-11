شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني يكشف لأول مرة تعليق مبارك على سجن إبراهيم عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يكن ضد المثقفين ولم يقل في حقهم كلمة سيئة، مشيرا إلى أنه خلال توليه منصب الوزارة لم يفكر في تدجين المثقفين وراهن على فوز القيمة في النهاية.

وكشف فاروق حسنى خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، عن كواليس حوار دار بينه وبين الرئيس حسنى مبارك حول واقعة سجن إبراهيم عيسى قبل ٢٠١٢؛ قائلا «استشعرت قلق من شائعات أثيرت عن القبض عليك، فهاتفت الرئيس مبارك الذي أكد لي بأن ما أشيع خاطيء تمامًا ولن يتم اعتقاله أبدًا».

وتابع: «رد عليا بأنه ليس قاضيًا، فأجابت عليه بأنه يستطيع الطعن على الحكم فتم العفو الرئاسي».

كما اشار إلى أن صنع الله إبراهيم كان من المثقفين الرائعين لكنه أغلق الباب على نفسه برغم حبه له، راويًا أنه خلال منحه جائزة كان يخشى من أن يغلق أحدهم عليه الميكرفون أو الستار بسبب هجومه على النظام، مواصلًا: «فوجئت بصعوده ورفضه الجائزة ومهاجمته النظام بكلام غير حقيقي».

وأكمل: «حينما توليت رئاسة المجلس الأعلى للثقافة كنت صغيرًا جدًا لدرجة جعلتنى اخشى أسماء فطاحل المثقفين واقنع نفسه بأنه مبدع وليس مثقف.