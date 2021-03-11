شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء فرع بنك القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل بازار بورسعيد الجديد، تفقد خلالها اعمال انشاء فرع بنك القاهرة والتي ياتي ضمن مجموعة من البنوك التي يجري انشائها بالبازار الجديد للتيسير على المواطنين والعاملين بالبازار.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجديدة بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن مشروع بازار بورسعيد الجديد يعد من المشروعات التنموية الواعدة التي لم تشهدها بورسعيد من قبل والتى جاءت بالتوازى مع المشروعات القومية التي طبقت لأول مرة ببورسعيد، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة ببازار بورسعيد الجديد بحى العرب بناء على تعليمات المحافظ للبدء في تشغيله قريبا بصفة دائمة.