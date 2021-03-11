شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني: توليت إدارة قصر ثقافة الأنفوشي بعد تخرجي بسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن أعماله الفنية كانت ملفتة ودفعت كافة وزراء الثقافة لزيارته، موضحًا أنه تم اختياره مديرًا لقصر ثقافة الأنفوشي يعد تخرجي بسنة فقط.

وكشف فاروق حسنى خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، عن الحوار الذي دار بينه وبين سعد كامل مهندس القصور الثقافية لإخباره بتعيينه مديرًا لقصر ثقافة الأنفوشي، قائلًا: «أخبرته بأنني ما زلت صغيرًا ويوجد أشخاص أكبر مني سنًا في القصر فرد عليا بأن الوزراء في اليابان يتولون المناصب وهم شباب».

وواصل: «قلت لسعد كامل أن هفكر وخلال ركوبي القطار إلى الإسكندرية قلت لنفسي أنا هأدير منظومة وليس أشخاص»، متابعًا: «عندما وصلت للقصر قابلني العامل حافيًا ووجدت الكراسي ممزقة والخزينة مفتوحة.. وأدركت بعد ذلك بأن ثلاثة هم من فعلوا ذلك».