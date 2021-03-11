شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد البوم الأربعاء اجتماعا لمتابعة سير العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق جنوب، والتى تأتى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق لتيسير الحركة ومنع الاذدحام والتكدس، وذلك بحضور مدير مديرية الطرق، ومسؤولى جهاز التعمير منطقة بورسعيد.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية بشارع الشاحنات، والأعمال المتبقية بالشارع والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد ومنطقة تعمير بورسعيد، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالشارع لتحقيق السيولة المرورية وانتظام الحركة.