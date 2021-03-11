شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: الدكتور عاطف محمد حسين خليفة، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاتن عبدالفتاح، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتورة هدى إبراهيم حسن بشير، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد فوزي عبدالمنعم، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.