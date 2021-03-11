شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يشكر إدارة الطوارئ لحسن التعامل مع حادث أتوبيس السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، الشكر والتقدير لإدارة الطوارئ والرعاية العاجلة برئاسة الدكتور محمود عوض كذلك للعاملين بطوارئ مستشفى السويس العام وذلك لحُسن التعامل مع حادث مع مصابى إنقلاب أتوبيس بالعين السخنه فجر اليوم والتعامل السريع مع المصابين والتشخيص الدقيق من اول لحظه.

وأكد الحفناوي انه يتوقع من اطباء السويس التعامل السريع والاداء عالى الجوده فى كل الظروف والمواقف التى تواجههم جاء هذا خلال جولة له مساء اليوم لمستشفى السويس العام.