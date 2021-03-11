شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: إعادة تأهيل 205 منازل في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق نفذ مجموعة خدمات في سوهاج.

وأوضح مختار خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم تكريم 56 عروسة في سوهاج، بتجهزيهن بكل الأدوات اللازمة ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، لافتا إلى أن تكلفة تجهيز الفتاة الأولى بالرعاية 40 ألف جنيه، وفقا لتوجيهات الرئاسة بتقديم أفضل خدمة.

وأشار إلى أن تم تشطيب وإعادة تأهيل 205 منازل، مضيفا أن المبادرة تستهدف تطوير 1874 منزلًا في عدة محافظات.