شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن أضرار الزواج المبكر في الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، الأربعاء، ندوة بعنوان أضرار الزواج المبكر، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» الذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية.

وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره في الحرمان من التمتع بسن الطفولة وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي والمشاكل التي تحدث نتاج الزواج المبكر، والأضرار التي تقع على الأطفال من هذا الزواج، وحرمان الفتاة من التعليم، والمخاطر الصحية والنفسية للفتاة التي تتزوج في سن مبكر حيث تكون مازالت بعيدة عن النضج العقلي والنفسي وأقرب للطفولة وقد لا تتمكن من القيام بمسئولياتها مما يعرضها لكثير من المشكلات مع شريكها.

كما تناولت الندوة، التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

حضر الندوة كل من حنان عبدالرحيم مدير وحدة السكان بالمحافظة، ورجاء شوقي مسؤول المتابعة بالوحدة، وسيد محمد اسماعيل مسؤول المعلومات والتخطيط بالوحدة، وحميلي عبدالرحيم وباتعة نوبي منسقي الوحدة بمركز الزينية، ود. أحمد العراقي المنسق المجتمعي بالوحدة.