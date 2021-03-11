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أخبار × 24 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن: الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه فى 2020

 

الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب

 

رئيس المناخ بوزارة الزراعة: طقس الخميس والجمعة يشهد 4 فصول فى يوم واحد

 

انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء
 

جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كليات البنات بأسيوط بعد ثبوت حالتين

 

الصحة تكشف 3 فئات بينهم مرضى الحساسية والحوامل ممنوعين من لقاح كورونا

 

 

الرعاية الصحية: فحص 90 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

 

 

هيئة الدواء: منحنا الترخيص الطارئ لـ4 لقاحات كورونا و2 آخرين قيد التقييم

 

 

التعليم العالى تعلن عن منح دراسية للطلاب المبتكرين والنوابغ بالداخل والخارج

 

 

مد مسار خط القطار السريع "العين السخنة ـ العلمين" ليصل مرسى مطروح

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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