شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن: الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه فى 2020
الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب
رئيس المناخ بوزارة الزراعة: طقس الخميس والجمعة يشهد 4 فصول فى يوم واحد
انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء
جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كليات البنات بأسيوط بعد ثبوت حالتين كورونا
الصحة تكشف 3 فئات بينهم مرضى الحساسية والحوامل ممنوعين من لقاح كورونا
الرعاية الصحية: فحص 90 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر
هيئة الدواء: منحنا الترخيص الطارئ لـ4 لقاحات كورونا و2 آخرين قيد التقييم
التعليم العالى تعلن عن منح دراسية للطلاب المبتكرين والنوابغ بالداخل والخارج
مد مسار خط القطار السريع "العين السخنة ـ العلمين" ليصل مرسى مطروح